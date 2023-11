NIO Aktie News: NIO präsentiert sich am Montagmittag stärker

NIO im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von NIO. Zuletzt sprang die NIO-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 3,5 Prozent auf 7,02 EUR zu.

Im Tradegate-Handel gewannen die NIO-Papiere um 11:59 Uhr 3,5 Prozent. Der Kurs der NIO-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 7,07 EUR zu. Bei 6,92 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 48.543 NIO-Aktien den Besitzer.

Am 04.08.2023 markierte das Papier bei 14,58 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 107,69 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 6,53 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (01.06.2023). Mit einem Kursverlust von 7,05 Prozent würde die NIO-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte NIO am 29.08.2023. Das EPS wurde auf einen Verlust von -3,28 CNY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -2,11 CNY je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 32,54 Prozent auf 8.771,70 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 13.002,10 CNY in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte NIO am 21.03.2024 vorlegen.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -11,024 CNY je NIO-Aktie.

