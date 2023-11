NIO Aktie News: NIO zündet am Nachmittag Kursrakete

NIO im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von NIO. Das Papier von NIO konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 7,6 Prozent auf 7,95 USD.

Um 15:53 Uhr sprang die NIO-Aktie im New York-Handel an und legte um 7,6 Prozent auf 7,95 USD zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die NIO-Aktie bei 8,03 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 7,70 USD. Bisher wurden via New York 3.088.069 NIO-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 16,17 USD erreichte der Titel am 05.08.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die NIO-Aktie damit 50,83 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 7,00 USD am 02.06.2023. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die NIO-Aktie derzeit noch 11,95 Prozent Luft nach unten.

Am 29.08.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -3,28 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte NIO -2,11 CNY je Aktie generiert. Das vergangene Quartal hat NIO mit einem Umsatz von insgesamt 8.771,70 CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13.002,10 CNY erwirtschaftet worden waren, um 32,54 Prozent verringert.

Die NIO-Bilanz für Q4 2023 wird am 21.03.2024 erwartet.

Analysten gehen davon aus, dass NIO 2023 einen Verlust in Höhe von -11,024 CNY je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NIO-Aktie

Auf der Überholspur: Trotz schrumpfender Gewinne ist NASDAQ-Titel Tesla der Konkurrenz noch immer voraus

Xpeng-Aktie: In diesem Bereich ist Xpeng seinem Rivalen Tesla einen Schritt voraus

MG, BYD, NIO & Co.: E-Autos aus China werden in Europa beliebter - Gute Qualität zu erschwinglichen Preisen