NIO Aktie News: NIO am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Blick auf NIO-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von NIO. Die NIO-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 2,6 Prozent auf 8,59 USD abwärts.

Die NIO-Aktie notierte um 15:52 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 2,6 Prozent auf 8,59 USD. Das bisherige Tagestief markierte NIO-Aktie bei 8,46 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 8,60 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 2.025.618 NIO-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.08.2023 bei 16,17 USD. Der aktuelle Kurs der NIO-Aktie ist somit 88,24 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 7,00 USD erreichte der Anteilsschein am 02.06.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 18,51 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte NIO am 05.12.2023. Der Verlust je Aktie belief sich auf -2,28 CNY. Im Vorjahresquartal waren -2,11 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 19.066,55 CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 13.002,10 CNY umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte NIO am 21.03.2024 vorlegen.

In der NIO-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -11,001 CNY je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NIO-Aktie

Stellantis ahmt Tesla-Rivale NIO nach und plant das Aufladen seiner Elektroautos mittels Batteriewechsel - die Gründe

NIO-Aktie an der NYSE trotzdem deutlich fester: NIO vergrößert Verlust

Ausblick: NIO gewährt Anlegern Blick in die Bücher