NIO Aktie News: NIO am Mittag mit Kursabschlägen

Aktien in diesem Artikel NIO 9,46 EUR

-2,88% Charts

News

Analysen

Um 12:17 Uhr ging es für die NIO-Aktie nach unten. Im Frankfurt-Handel fiel das Papier um 1,9 Prozent auf 9,55 EUR. Der Kurs der NIO-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 9,41 EUR nach. Bei 9,55 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via Frankfurt 10.623 NIO-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 27.06.2022 bei 23,60 EUR. Der derzeitige Kurs der NIO-Aktie liegt somit 59,53 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 24.10.2022 auf bis zu 8,60 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die NIO-Aktie damit 11,05 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte NIO am 10.11.2022. Es wurde ein Verlust je Aktie von -2,11 CNY gegenüber -0,36 CNY im Vorjahresquartal verkündet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat NIO im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 32,60 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 13.002,10 CNY. Im Vorjahresviertel waren 9.805,30 CNY in den Büchern gestanden.

NIO dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2022 voraussichtlich am 01.03.2023 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2023-Finanzergebnisse von NIO rechnen Experten am 21.03.2024.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2022 ein Verlust in Höhe von -6,752 CNY je NIO-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NIO-Aktie

NASDAQ-Titel Tesla-Aktie vor dem Wiederaufschwung? Großaktionär Tencent bleibt optimistisch: "Tesla wird uns umhauen"

10.000 Euro in Aktien investiert: Tesla, BYD & Co. - das sind die Gewinner im Jahr 2022

NASDAQ-Titel Tesla-Aktie und BYD-Aktie im Abwärtsstrudel: Chinas Elektroauto-Markt kriselt - So passen Tesla und BYD ihre Preise an