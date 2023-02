NIO Aktie News: NIO gibt am Dienstagvormittag ab

Aktien in diesem Artikel NIO 9,52 EUR

Um 09:22 Uhr fiel die NIO-Aktie. Im Frankfurt-Handel rutschte das Papier um 2,3 Prozent auf 9,52 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die NIO-Aktie bis auf 9,50 EUR. Bei 9,55 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 8.227 NIO-Aktien.

Bei 23,60 EUR erreichte der Titel am 27.06.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 59,68 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 8,60 EUR am 24.10.2022. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 10,64 Prozent.

Am 10.11.2022 legte NIO die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2022 endete, vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -2,11 CNY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,36 CNY je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 13.002,10 CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 9.805,30 CNY umgesetzt worden waren.

Mit der Q4 2022-Bilanzvorlage von NIO wird am 01.03.2023 gerechnet. Einen Blick in die Q4 2023-Bilanz können NIO-Anleger Experten zufolge am 21.03.2024 werfen.

Laut Analysten dürfte NIO im Jahr 2022 einen Verlust in Höhe von -6,752 CNY einfahren.

Redaktion finanzen.net

