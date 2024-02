NIO Aktie News: NIO präsentiert sich am Mittwochmittag fester

Aktie im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von NIO. Die Aktionäre schickten das Papier von NIO nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie zuletzt 3,1 Prozent auf 5,68 EUR.

Das Papier von NIO legte um 11:59 Uhr zu und stieg im Tradegate-Handel um 3,1 Prozent auf 5,68 EUR. Der Kurs der NIO-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 5,73 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 5,50 EUR. Der Tagesumsatz der NIO-Aktie belief sich zuletzt auf 51.291 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 05.08.2023 auf bis zu 14,58 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 156,69 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 4,93 EUR. Dieser Wert wurde am 05.02.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der NIO-Aktie ist somit 13,17 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 CNY je NIO-Aktie.

Am 05.12.2023 lud NIO zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -2,28 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel waren -2,11 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 19.066,55 CNY – das entspricht einem Zuwachs von 46,64 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 13.002,10 CNY erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 21.03.2024 erfolgen.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem NIO-Verlust in Höhe von -10,595 CNY je Aktie aus.

