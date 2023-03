NIO Aktie News: NIO schiebt sich am Mittag vor

Aktien in diesem Artikel NIO 8,30 EUR

Um 11:53 Uhr stieg die NIO-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 1,5 Prozent auf 8,25 EUR. Im Tageshoch stieg die NIO-Aktie bis auf 8,35 EUR. Bei 8,35 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 41.805 NIO-Aktien.

Bei einem Wert von 23,48 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (28.06.2022). Mit einem Zuwachs von mindestens 64,86 Prozent könnte die NIO-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 20.03.2023 Kursverluste bis auf 7,36 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 12,17 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Am 01.03.2023 hat NIO die Kennzahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -3,07 CNY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,36 CNY erwirtschaftet worden. Umsatzseitig wurden 16.063,50 CNY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte NIO 9.805,30 CNY umgesetzt.

Voraussichtlich am 31.05.2023 dürfte NIO Anlegern einen Blick in die Q1 2023-Bilanz gewähren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass NIO einen Verlust von -7,189 CNY je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

