NIO Aktie News: Anleger greifen bei NIO am Dienstagnachmittag zu

21.05.24 16:08 Uhr

Die Aktie von NIO zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die NIO-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 3,0 Prozent im Plus bei 5,38 USD.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der New York-Sitzung 3,0 Prozent auf 5,38 USD zu. Die NIO-Aktie legte bis auf 5,53 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 5,18 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 3.082.441 NIO-Aktien umgesetzt. Am 05.08.2023 markierte das Papier bei 16,17 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die NIO-Aktie damit 66,76 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 3,61 USD erreichte der Anteilsschein am 23.04.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 32,84 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Für NIO-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 CNY. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 CNY ausgeschüttet werden. Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte NIO am 05.03.2024. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,44 CNY gegenüber -0,49 CNY im Vorjahresquartal verkündet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4,82 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2,37 Mrd. CNY umgesetzt, gegenüber 2,26 Mrd. CNY im Vorjahreszeitraum. NIO dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 29.05.2024 präsentieren. Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2024 ein Verlust in Höhe von -8,515 CNY je NIO-Aktie in den Büchern stehen. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur NIO-Aktie NIO stellt Tesla Model Y-Rivalen "Onvo" vor - EV-Aktien von US-Zoll-Erhöhung belastet Morgan Stanley-Analyst begrüßt Teslas Fortschritt in China BYD-Aktie profitiert: NIO setzt bei neuer EV-Marke wohl auf BYD-Batterien

