NIO Aktie News: NIO tendiert am Nachmittag nordwärts

Aktienkurs im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von NIO. Die NIO-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 10,41 USD.

Das Papier von NIO legte um 15:53 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 0,9 Prozent auf 10,41 USD. In der Spitze legte die NIO-Aktie bis auf 10,64 USD zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 10,50 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 797.187 NIO-Aktien.

Am 16.09.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 22,73 USD an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 118,35 Prozent über dem aktuellen Kurs der NIO-Aktie. Am 02.06.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 7,00 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die NIO-Aktie damit 48,71 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

NIO gewährte am 09.06.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -2,51 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,79 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 10.676,47 CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 9.910,59 CNY umgesetzt worden waren.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.09.2023 veröffentlicht.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -8,937 CNY je NIO-Aktie.

Redaktion finanzen.net

