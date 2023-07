NIO Aktie News: NIO am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Blick auf NIO-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von NIO. Zuletzt fiel die NIO-Aktie. Im AMEX-Handel rutschte das Papier um 2,9 Prozent auf 10,35 USD ab.

Die NIO-Aktie wies um 22:15 Uhr Verluste aus. Im AMEX-Handel ging es für das Papier um 2,9 Prozent auf 10,35 USD abwärts. In der Spitze fiel die NIO-Aktie bis auf 10,23 USD. Die AMEX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 10,43 USD. Zuletzt stieg das AMEX-Volumen auf 73.034 NIO-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 16.09.2022 auf bis zu 22,67 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 119,03 Prozent Plus fehlen der NIO-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 02.06.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 7,01 USD ab. Mit einem Kursverlust von 32,27 Prozent würde die NIO-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

NIO ließ sich am 09.06.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -2,51 CNY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,79 CNY erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat NIO in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,73 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 10.676,47 CNY im Vergleich zu 9.910,59 CNY im Vorjahresquartal.

NIO wird die nächste Bilanz für Q2 2023 voraussichtlich am 26.09.2023 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass NIO einen Verlust von -8,820 CNY je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

