NIO Aktie News: Anleger schicken NIO am Mittag ins Plus

Die Aktie von NIO gehört am Montagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die NIO-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 1,7 Prozent im Plus bei 9,96 EUR.

Die Aktie legte um 11:56 Uhr in der Tradegate-Sitzung 1,7 Prozent auf 9,96 EUR zu. Die NIO-Aktie zog in der Spitze bis auf 10,08 EUR an. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 9,98 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 44.810 NIO-Aktien den Besitzer.

Bei 22,64 EUR erreichte der Titel am 16.09.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die NIO-Aktie somit 56,01 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 6,53 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (01.06.2023). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 34,49 Prozent.

Am 09.06.2023 lud NIO zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf -2,51 CNY. Im Vorjahresquartal hatten -0,79 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 10.676,47 CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9.910,59 CNY in den Büchern standen.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2023 wird am 29.08.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 24.09.2024 mit der Veröffentlichung der Q2 2024-Bilanz von NIO.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -8,886 CNY je NIO-Aktie.

