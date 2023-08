Aktienkurs im Fokus

NIO Aktie News: NIO schiebt sich am Montagnachmittag vor

21.08.23 16:08 Uhr

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von NIO. Zuletzt sprang die NIO-Aktie im New York-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 10,80 USD zu.

Werbung

Werte in diesem Artikel Aktien NIO 10,13 EUR 0,33 EUR 3,37% Charts|News|Analysen Aktie kaufen

Das Papier von NIO legte um 15:53 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 1,2 Prozent auf 10,80 USD. Zwischenzeitlich stieg die NIO-Aktie sogar auf 10,98 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 10,68 USD. Bisher wurden via New York 1.750.765 NIO-Aktien gekauft oder verkauft. Bei einem Wert von 22,73 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (16.09.2022). Der aktuelle Kurs der NIO-Aktie ist somit 110,46 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 7,00 USD. Dieser Wert wurde am 02.06.2023 erreicht. Abschläge von 35,19 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken. Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte NIO am 09.06.2023. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -2,51 CNY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,79 CNY erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,73 Prozent auf 10.676,47 CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 9.910,59 CNY erwirtschaftet worden. Am 29.08.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von NIO veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q2 2024-Bilanz von NIO rechnen Experten am 24.09.2024. Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2023 ein Verlust in Höhe von -8,886 CNY je NIO-Aktie in den Büchern stehen. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur NIO-Aktie BYD-Aktie: BYD kommt Tesla näher - Kann der E-Autobauer seinen US-Rivalen schon bald einholen? NSYE-Titel NIO-Aktie: NIO stellt mit Juli-Auslieferungen neuen Rekord auf NIO-Aktie: NIO - Von der Hinterhofgarage zum Weltruhm mit Elektroautos

Ausgewählte Hebelprodukte auf NIO Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf NIO Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent

Bildquellen: Andy Feng / Shutterstock.com