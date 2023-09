NIO Aktie News: NIO zeigt sich am Donnerstagvormittag fester

NIO im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von NIO. Zuletzt stieg die NIO-Aktie. In der AMEX-Sitzung kletterte das Papier um 3,2 Prozent auf 8,82 USD.

Die Aktie notierte um 22:15 Uhr mit Gewinnen. Im AMEX-Handel legte sie um 3,2 Prozent auf 8,82 USD zu. Zwischenzeitlich stieg die NIO-Aktie sogar auf 9,05 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 8,75 USD. Bisher wurden via AMEX 106.724 NIO-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 21.09.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 20,81 USD an. Der aktuelle Kurs der NIO-Aktie ist somit 136,07 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 02.06.2023 auf bis zu 7,01 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 20,48 Prozent würde die NIO-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

NIO gewährte am 29.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie von -3,28 CNY gegenüber -1,34 CNY im Vorjahresquartal verkündet. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 14,77 Prozent auf 8.771,70 CNY. Im Vorjahresviertel hatte NIO 10.292,36 CNY umgesetzt.

NIO wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 07.11.2023 vorlegen. Die Vorlage der Q2 2024-Ergebnisse wird von Experten am 24.09.2024 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass NIO im Jahr 2023 -10,147 CNY je Aktie Verlust verbuchen wird.

