NIO Aktie News: Anleger schicken NIO am Mittag auf rotes Terrain

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von NIO. Die NIO-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 1,3 Prozent im Minus bei 7,05 EUR.

Die NIO-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 11:50 Uhr 1,3 Prozent im Minus bei 7,05 EUR. Zwischenzeitlich weitete die NIO-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 6,95 EUR aus. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 7,10 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 31.970 NIO-Aktien umgesetzt.

Bei 14,58 EUR markierte der Titel am 04.08.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der NIO-Aktie liegt somit 51,68 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 01.06.2023 bei 6,53 EUR. Derzeit notiert die NIO-Aktie damit 7,97 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte NIO am 29.08.2023 vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -3,28 CNY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei NIO ein EPS von -2,11 CNY in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 8.771,70 CNY in den Büchern – ein Minus von 32,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem NIO 13.002,10 CNY erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 21.03.2024 terminiert.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --11,024 CNY je NIO-Aktie.

Redaktion finanzen.net

