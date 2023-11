NIO Aktie News: NIO wird am Dienstagnachmittag ausgebremst

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von NIO. Die NIO-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 2,9 Prozent auf 7,58 USD abwärts.

Die NIO-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 2,9 Prozent auf 7,58 USD abwärts. Die NIO-Aktie sank bis auf 7,56 USD. Bei 7,60 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 846.957 NIO-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (16,17 USD) erklomm das Papier am 05.08.2023. Mit einem Zuwachs von mindestens 113,47 Prozent könnte die NIO-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 7,00 USD erreichte der Anteilsschein am 02.06.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die NIO-Aktie damit 8,21 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte NIO am 29.08.2023 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -3,28 CNY. Im Vorjahresquartal hatten -2,11 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 8.771,70 CNY – das entspricht einem Abschlag von 32,54 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 13.002,10 CNY erwirtschaftet worden.

NIO dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 21.03.2024 präsentieren.

In der NIO-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -11,024 CNY je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

