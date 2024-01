NIO Aktie News: NIO am Montagmittag tiefer

Kurs der NIO

Die Aktie von NIO gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die NIO-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 3,4 Prozent auf 5,36 EUR ab.

Die NIO-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 12:02 Uhr mit Abschlägen von 3,4 Prozent bei 5,36 EUR. Der Kurs der NIO-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 5,25 EUR nach. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 5,35 EUR. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 69.252 NIO-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (14,58 EUR) erklomm das Papier am 04.08.2023. Derzeit notiert die NIO-Aktie damit 63,27 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 22.01.2024 Kursverluste bis auf 5,25 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 1,96 Prozent würde die NIO-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte NIO am 05.12.2023. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -2,28 CNY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -2,11 CNY erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 19.066,55 CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 46,64 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte NIO einen Umsatz von 13.002,10 CNY eingefahren.

NIO dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 21.03.2024 präsentieren.

Laut Analysten dürfte NIO im Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -10,800 CNY einfahren.

