NIO Aktie News: NIO am Montagnachmittag im Aufwind

22.01.24 16:08 Uhr

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von NIO. Zuletzt stieg die NIO-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 6,08 USD.

Im New York-Handel gewannen die NIO-Papiere um 15:52 Uhr 0,2 Prozent. Bei 6,10 USD erreichte die NIO-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 5,81 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 3.038.987 NIO-Aktien. Mit einem Kursgewinn bis auf 16,17 USD erreichte der Titel am 05.08.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der NIO-Aktie liegt somit 62,43 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 22.01.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 5,80 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 4,53 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus. Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte NIO am 05.12.2023. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -2,28 CNY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -2,11 CNY erwirtschaftet worden. Umsatzseitig wurden 19.066,55 CNY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte NIO 13.002,10 CNY umgesetzt. Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 21.03.2024 veröffentlicht. Im Vorfeld schätzen Experten, dass NIO einen Verlust von -10,800 CNY je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur NIO-Aktie Elektroautos: BYD und Tesla kämpfen in China um die Marktführerschaft - VW darf den Anschluss nicht verlieren VW-Partner Xpeng sieht neuestes Elektrofahrzeug als "Game Changer" für die Branche NASDAQ-Titel Tesla: Tesla mit erneuten Preissenkungen in China

