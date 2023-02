NIO Aktie News: NIO am Mittwochmittag tiefer

Aktien in diesem Artikel NIO 9,44 EUR

Die NIO-Aktie musste um 11:51 Uhr Verluste hinnehmen. Im Frankfurt-Handel ging es um 0,9 Prozent auf 9,44 EUR abwärts. Bei 9,30 EUR markierte die NIO-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 9,31 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.022 NIO-Aktien umgesetzt.

Am 27.06.2022 erreichte der Anteilsschein mit 23,60 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 60,02 Prozent über dem aktuellen Kurs der NIO-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 8,60 EUR am 24.10.2022. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die NIO-Aktie derzeit noch 9,71 Prozent Luft nach unten.

Am 10.11.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -2,11 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte NIO -0,36 CNY je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite hat NIO im vergangenen Quartal 13.002,10 CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 32,60 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte NIO 9.805,30 CNY umsetzen können.

Die kommende Q4 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 01.03.2023 veröffentlicht. Einen Blick in die Q4 2023-Bilanz können NIO-Anleger Experten zufolge am 21.03.2024 werfen.

Analysten gehen davon aus, dass NIO 2022 einen Verlust in Höhe von -6,752 CNY je Aktie ausweisen dürften.

