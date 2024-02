NIO Aktie News: NIO am Donnerstagmittag auf grünem Terrain

Kursentwicklung

Die Aktie von NIO zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 5,58 EUR zu.

Das Papier von NIO legte um 12:04 Uhr zu und stieg im Tradegate-Handel um 0,7 Prozent auf 5,58 EUR. Kurzfristig markierte die NIO-Aktie bei 5,65 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 5,55 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 39.979 NIO-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (14,58 EUR) erklomm das Papier am 05.08.2023. Mit einem Zuwachs von 161,52 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 05.02.2024 bei 4,93 EUR. Abschläge von 11,53 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass NIO-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 CNY rechnen können. Im Vorjahr schüttete NIO 0,000 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte NIO am 05.12.2023. Der Verlust je Aktie belief sich auf -2,28 CNY. Im Vorjahresquartal hatten -2,11 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 19.066,55 CNY – ein Plus von 46,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem NIO 13.002,10 CNY erwirtschaftet hatte.

Am 21.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von NIO veröffentlicht werden.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -10,568 CNY je NIO-Aktie.

