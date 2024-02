NIO Aktie News: NIO gibt am Nachmittag nach

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von NIO. Zuletzt ging es für die NIO-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 2,4 Prozent auf 5,83 USD.

Die NIO-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr 2,4 Prozent im Minus bei 5,83 USD. Das Tagestief markierte die NIO-Aktie bei 5,83 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 5,94 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 949.532 NIO-Aktien.

Am 05.08.2023 erreichte der Anteilsschein mit 16,17 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 177,60 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 5,30 USD. Dieser Wert wurde am 06.02.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 9,01 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2022 erhielten NIO-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CNY.

NIO veröffentlichte am 05.12.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -2,28 CNY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -2,11 CNY erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat NIO mit einem Umsatz von insgesamt 19.066,55 CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13.002,10 CNY erwirtschaftet worden waren, um 46,64 Prozent gesteigert.

NIO wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 21.03.2024 vorlegen.

Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -10,568 CNY je NIO-Aktie.

