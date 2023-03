NIO Aktie News: NIO gewinnt am Vormittag an Boden

Aktien in diesem Artikel NIO 8,77 EUR

Um 09:21 Uhr sprang die NIO-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 8,64 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die NIO-Aktie bei 8,79 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 8,72 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 37.996 NIO-Aktien.

Am 28.06.2022 markierte das Papier bei 23,48 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 63,20 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 20.03.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 7,36 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die NIO-Aktie mit einem Verlust von 17,47 Prozent wieder erreichen.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte NIO am 01.03.2023. Der Verlust je Aktie wurde auf -3,07 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das NIO ein Ergebnis je Aktie von -0,36 CNY vermeldet. Das vergangene Quartal hat NIO mit einem Umsatz von insgesamt 16.063,50 CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9.805,30 CNY erwirtschaftet worden waren, um 63,82 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird für den 31.05.2023 terminiert.

Analysten gehen davon aus, dass NIO 2023 einen Verlust in Höhe von -7,189 CNY je Aktie ausweisen dürften.

