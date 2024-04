NIO Aktie News: NIO am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Aktienentwicklung

Die Aktie von NIO gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 2,1 Prozent auf 3,72 USD.

Das Papier von NIO befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im New York-Handel 2,1 Prozent auf 3,72 USD ab. Die NIO-Aktie sank bis auf 3,61 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 3,67 USD. Bisher wurden via New York 1.642.879 NIO-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 05.08.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 16,17 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 334,68 Prozent Plus fehlen der NIO-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 3,61 USD am 22.04.2024. Derzeit notiert die NIO-Aktie damit 3,05 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 CNY. Im Vorjahr hatte NIO 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 05.03.2024 hat NIO in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -2,81 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -3,07 CNY je Aktie erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite standen 17,10 Mrd. CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 16,06 Mrd. CNY umgesetzt.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 29.05.2024 terminiert.

Experten gehen davon aus, dass NIO im Jahr 2024 -8,574 CNY je Aktie Verlust verbuchen wird.

