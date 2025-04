NIO Aktie News: NIO reagiert am Dienstagnachmittag positiv

Kursentwicklung

Die Aktie von NIO gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 1,5 Prozent auf 3,66 USD zu.

Die NIO-Aktie notierte im New York-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 1,5 Prozent auf 3,66 USD. Die NIO-Aktie zog in der Spitze bis auf 3,67 USD an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 3,62 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.931.530 NIO-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 01.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 7,64 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die NIO-Aktie 109,03 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.04.2025 bei 3,03 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der NIO-Aktie 17,24 Prozent sinken.

Nachdem NIO seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 CNY je Aktie ausschütten.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte NIO am 21.03.2025 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,48 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,44 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 2,74 Mrd. USD gegenüber 2,37 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte NIO am 05.06.2025 vorlegen.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -8,156 CNY je NIO-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

