NIO Aktie News: NIO verliert am Nachmittag

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von NIO. Die NIO-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 1,0 Prozent auf 5,20 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von NIO nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 1,0 Prozent auf 5,20 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die NIO-Aktie bis auf 5,15 USD. Bei 5,22 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.082.083 NIO-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 05.08.2023 auf bis zu 16,17 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 210,96 Prozent Plus fehlen der NIO-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 23.04.2024 auf bis zu 3,61 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der NIO-Aktie ist somit 30,58 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 0,000 CNY im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 CNY je NIO-Aktie.

NIO gewährte am 05.03.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,44 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,49 CNY je Aktie erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat NIO 2,37 Mrd. CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 4,82 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,26 Mrd. CNY erwirtschaftet worden.

Am 29.05.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von NIO veröffentlicht werden.

Laut Analysten dürfte NIO im Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -8,515 CNY einfahren.

