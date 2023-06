NIO Aktie News: NIO zieht am Donnerstagmittag an

Aktien in diesem Artikel NIO 8,00 EUR

Um 12:01 Uhr wies die NIO-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 8,30 EUR nach oben. Im Tageshoch stieg die NIO-Aktie bis auf 8,40 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 8,29 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 39.895 NIO-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.06.2022 bei 23,48 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die NIO-Aktie derzeit noch 182,89 Prozent Luft nach oben. Am 01.06.2023 gab der Anteilsschein bis auf 6,53 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der NIO-Aktie 21,39 Prozent sinken.

NIO ließ sich am 09.06.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie wurde auf -2,51 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das NIO ein Ergebnis je Aktie von -0,79 CNY vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,73 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 9.910,59 CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 10.676,47 CNY ausgewiesen.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird für den 26.09.2023 terminiert.

In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -8,866 CNY je NIO-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

