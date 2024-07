NIO Aktie News: Anleger schicken NIO am Nachmittag ins Plus

So entwickelt sich NIO

Die Aktie von NIO zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Im New York-Handel gewannen die NIO-Papiere zuletzt 3,7 Prozent.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von NIO zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 3,7 Prozent auf 4,63 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die NIO-Aktie bei 4,69 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 4,63 USD. Bisher wurden via New York 873.377 NIO-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 16,17 USD erreichte der Titel am 05.08.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die NIO-Aktie 249,62 Prozent zulegen. Am 23.04.2024 gab der Anteilsschein bis auf 3,61 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die NIO-Aktie damit 28,12 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Am 06.06.2024 legte NIO die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Das EPS lag bei -0,36 CNY. Ein Jahr zuvor waren -0,43 CNY je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 1,38 Mrd. CNY in den Büchern – ein Minus von 11,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem NIO 1,56 Mrd. CNY erwirtschaftet hatte.

Am 24.09.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Verlust 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -8,706 CNY je NIO-Aktie belaufen.

