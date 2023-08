NIO Aktie News: NIO reagiert am Dienstagmittag positiv

Aktie im Fokus

Die Aktie von NIO zählt am Dienstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die NIO-Aktie konnte zuletzt im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,3 Prozent auf 10,43 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie legte um 12:01 Uhr in der Tradegate-Sitzung 3,3 Prozent auf 10,43 EUR zu. Bei 10,54 EUR erreichte die NIO-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 10,01 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 108.349 NIO-Aktien umgesetzt.

Am 16.09.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 22,64 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 117,07 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der NIO-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 01.06.2023 (6,53 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 37,44 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte NIO am 09.06.2023. Der Verlust je Aktie belief sich auf -2,51 CNY. Im Vorjahresquartal hatten -0,79 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7,73 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 10.676,47 CNY umgesetzt, gegenüber 9.910,59 CNY im Vorjahreszeitraum.

Die Kennzahlen für Q2 2023 dürfte NIO am 29.08.2023 präsentieren. NIO dürfte die Q2 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 24.09.2024 präsentieren.

In der NIO-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -8,886 CNY je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NIO-Aktie

BYD-Aktie: BYD kommt Tesla näher - Kann der E-Autobauer seinen US-Rivalen schon bald einholen?

NSYE-Titel NIO-Aktie: NIO stellt mit Juli-Auslieferungen neuen Rekord auf

NIO-Aktie: NIO - Von der Hinterhofgarage zum Weltruhm mit Elektroautos