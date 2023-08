NIO Aktie News: NIO tendiert am Nachmittag tiefer

NIO im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von NIO. Die NIO-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 1,9 Prozent auf 10,74 USD ab.

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der New York-Sitzung 1,9 Prozent auf 10,74 USD. Die NIO-Aktie gab in der Spitze bis auf 10,72 USD nach. Den Handelstag beging das Papier bei 11,28 USD. Von der NIO-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.594.112 Stück gehandelt.

Am 16.09.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 22,73 USD. Der derzeitige Kurs der NIO-Aktie liegt somit 52,75 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 7,00 USD fiel das Papier am 02.06.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 34,82 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

NIO ließ sich am 09.06.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -2,51 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,79 CNY je Aktie erwirtschaftet worden. NIO hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10.676,47 CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 9.910,59 CNY erwirtschaftet worden waren.

NIO dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 29.08.2023 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz auf den 24.09.2024.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -8,886 CNY je NIO-Aktie belaufen.

