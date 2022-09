NIO Aktie News: NIO tendiert am Vormittag südwärts

Aktien in diesem Artikel NIO 18,90 EUR

Die NIO-Aktie notierte um 09:22 Uhr im Frankfurt-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 19,20 EUR. Im Tief verlor die NIO-Aktie bis auf 19,09 EUR. Bei 19,09 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der NIO-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 700 Stück gehandelt.

Am 08.11.2021 markierte das Papier bei 38,10 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die NIO-Aktie somit 49,61 Prozent niedriger. Am 12.05.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 11,40 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die NIO-Aktie 68,42 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 07.09.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei -1,34 CNY. Ein Jahr zuvor waren -0,42 CNY je Aktie erzielt worden. NIO hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10.292,36 CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 21,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 8.448,05 CNY erwirtschaftet worden waren.

NIO wird die nächste Bilanz für Q3 2022 voraussichtlich am 08.11.2022 vorlegen. Am 26.09.2023 wird NIO schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2023 präsentieren.

Laut Analysten dürfte NIO im Jahr 2022 einen Verlust in Höhe von -4,554 CNY einfahren.

