NIO Aktie News: NIO tendiert am Freitagmittag fester

NIO im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von NIO. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 4,2 Prozent auf 8,29 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von NIO nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie um 12:04 Uhr 4,2 Prozent auf 8,29 EUR. Die NIO-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 8,30 EUR. Bei 8,02 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Zuletzt wechselten 57.024 NIO-Aktien den Besitzer.

Bei 19,50 EUR markierte der Titel am 23.09.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der NIO-Aktie ist somit 135,37 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 6,53 EUR erreichte der Anteilsschein am 01.06.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 21,24 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte NIO am 29.08.2023. Der Verlust je Aktie belief sich auf -3,28 CNY. Im Vorjahresquartal waren -1,34 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 14,77 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 8.771,70 CNY. Im Vorjahreszeitraum waren 10.292,36 CNY in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 07.11.2023 dürfte NIO Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz am 24.09.2024.

Analysten gehen davon aus, dass NIO 2023 einen Verlust in Höhe von -10,445 CNY je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NIO-Aktie

NIO-Aktie an der NASDAQ zweistellig unter Druck: NIO will vorrangige Wandelanleihen im Milliardenwert platzieren

NASDAQ-Titel Lucid-Aktie: Tesla-Konkurrent Lucid denkt über Markteintritt in China nach

BYD-Aktie, NIO-Aktie & Co.: Diese Faktoren könnten einen Siegeszug der chinesischen Elektroauto-Marken in Europa verhindern