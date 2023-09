NIO Aktie News: NIO zeigt sich am Nachmittag freundlich

Aktie im Blick

Die Aktie von NIO zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die NIO-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 1,8 Prozent auf 8,61 USD.

Das Papier von NIO konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 1,8 Prozent auf 8,61 USD. Die NIO-Aktie zog in der Spitze bis auf 8,79 USD an. Mit einem Wert von 8,76 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 1.086.184 NIO-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (19,18 USD) erklomm das Papier am 23.09.2022. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 122,89 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 02.06.2023 auf bis zu 7,00 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 18,65 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

NIO veröffentlichte am 29.08.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. NIO hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -3,28 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,34 CNY je Aktie gewesen. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 14,77 Prozent zurück. Hier wurden 8.771,70 CNY gegenüber 10.292,36 CNY im Vorjahreszeitraum generiert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.11.2023 erfolgen. Experten kalkulieren am 24.09.2024 mit der Veröffentlichung der Q2 2024-Bilanz von NIO.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass NIO einen Verlust von -10,445 CNY je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

