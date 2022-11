NIO Aktie News: NIO am Vormittag mit Verlusten

Aktien in diesem Artikel NIO 9,79 EUR

Die NIO-Aktie musste um 09:22 Uhr im Frankfurt-Handel abgeben und fiel um 1,0 Prozent auf 9,81 EUR. Der Kurs der NIO-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 9,41 EUR nach. Bei 9,75 EUR startete der Titel in den Frankfurt-Handelstag. Von der NIO-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 990 Stück gehandelt.

Am 23.11.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 38,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 74,18 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.10.2022 (8,60 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die NIO-Aktie 14,07 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

NIO veröffentlichte am 10.11.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -2,11 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte NIO -0,36 CNY je Aktie generiert. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 13.002,10 CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 32,60 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte NIO einen Umsatz von 9.805,30 CNY eingefahren.

Die kommende Q4 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 23.03.2023 veröffentlicht.

Der Verlust 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -6,365 CNY je NIO-Aktie belaufen.

