NIO Aktie News: NIO präsentiert sich am Mittag fester

NIO im Fokus

Die Aktie von NIO gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die NIO-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 1,9 Prozent auf 6,99 EUR nach oben.

Die NIO-Aktie konnte um 12:03 Uhr im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,9 Prozent auf 6,99 EUR. Die NIO-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 7,10 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 6,88 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten NIO-Aktien beläuft sich auf 23.625 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 14,58 EUR erreichte der Titel am 04.08.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die NIO-Aktie somit 52,06 Prozent niedriger. Am 01.06.2023 gab der Anteilsschein bis auf 6,53 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 6,65 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

NIO ließ sich am 29.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -3,28 CNY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei NIO ein EPS von -2,11 CNY in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 8.771,70 CNY in den Büchern – ein Minus von 32,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem NIO 13.002,10 CNY erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 05.12.2023 terminiert.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass NIO 2023 einen Verlust in Höhe von -11,024 CNY ausweisen wird.

