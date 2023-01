NIO Aktie News: NIO tendiert am Mittag schwächer

Aktien in diesem Artikel NIO 10,15 EUR

Der NIO-Aktie ging im Frankfurt-Handel die Puste aus. Um 12:22 Uhr verlor das Papier 1,5 Prozent auf 10,15 EUR. Das bisherige Tagestief markierte NIO-Aktie bei 10,13 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 10,20 EUR. Bisher wurden via Frankfurt 5.290 NIO-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 26,20 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (21.01.2022). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 61,26 Prozent über dem aktuellen Kurs der NIO-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 24.10.2022 auf bis zu 8,60 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die NIO-Aktie derzeit noch 18,02 Prozent Luft nach unten.

NIO ließ sich am 10.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -2,11 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,36 CNY je Aktie erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 32,60 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 13.002,10 CNY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 9.805,30 CNY in den Büchern gestanden.

Am 23.03.2023 dürfte die Q4 2022-Bilanz von NIO veröffentlicht werden.

2022 dürfte NIO einen Verlust von -6,603 CNY verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

