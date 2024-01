NIO Aktie News: NIO am Nachmittag mit Kursfeuerwerk

Kurs der NIO

Die Aktie von NIO gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im New York-Handel gewannen die NIO-Papiere zuletzt 9,4 Prozent.

Die NIO-Aktie konnte um 15:52 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 9,4 Prozent auf 6,55 USD. Zwischenzeitlich stieg die NIO-Aktie sogar auf 6,87 USD. Bei 6,42 USD eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der NIO-Aktie belief sich zuletzt auf 5.044.027 Aktien.

Am 05.08.2023 markierte das Papier bei 16,17 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 147,06 Prozent hinzugewinnen. Am 22.01.2024 gab der Anteilsschein bis auf 5,80 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 11,38 Prozent könnte die NIO-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte NIO am 05.12.2023. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -2,28 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -2,11 CNY je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 46,64 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 19.066,55 CNY, während im Vorjahreszeitraum 13.002,10 CNY ausgewiesen worden waren.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 21.03.2024 veröffentlicht.

Analysten gehen davon aus, dass NIO 2023 einen Verlust in Höhe von -10,800 CNY je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

