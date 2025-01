NIO Aktie News: NIO verzeichnet am Donnerstagnachmittag Verluste

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von NIO. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 2,3 Prozent auf 4,18 USD.

Das Papier von NIO gab in der New York-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 2,3 Prozent auf 4,18 USD abwärts. Die NIO-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 4,17 USD ab. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 4,22 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 510.562 NIO-Aktien den Besitzer.

Am 01.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 7,64 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 82,78 Prozent über dem aktuellen Kurs der NIO-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 23.04.2024 auf bis zu 3,61 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 13,64 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

NIO-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 CNY belaufen.

Am 20.11.2024 hat NIO in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2024 – vorgestellt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,35 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei NIO ein EPS von -0,37 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,98 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 2,61 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum waren 2,63 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 11.03.2025 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten gehen davon aus, dass NIO im Jahr 2024 -9,611 CNY je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NIO-Aktie

10.000 Euro in Tesla-Aktie, BYD-Aktie & Co. investiert: Welche E-Autobauer an der Börse 2024 am besten performten

Xiaomi-Aktie schließt stark: Xiaomi-Kunden erhalten Zugang zu Ladestationen von NIO und Co.

Tesla und BYD wollen die Lager leer bekommen: Zahlreiche Jahresend-Aktionen