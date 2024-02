NIO Aktie News: NIO am Mittag mit negativen Vorzeichen

So entwickelt sich NIO

Die Aktie von NIO gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von NIO nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 2,4 Prozent auf 5,28 EUR.

Die NIO-Aktie notierte um 12:04 Uhr im Tradegate-Handel in Rot und verlor 2,4 Prozent auf 5,28 EUR. Der Kurs der NIO-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 5,28 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 5,40 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 60.485 NIO-Aktien.

Am 05.08.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 14,58 EUR an. Der derzeitige Kurs der NIO-Aktie liegt somit 63,82 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 4,93 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (05.02.2024). Der aktuelle Kurs der NIO-Aktie ist somit 6,50 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CNY. Im Vorjahr erhielten NIO-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte NIO am 05.12.2023. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -2,28 CNY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei NIO ein EPS von -2,11 CNY in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 19.066,55 CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 46,64 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte NIO einen Umsatz von 13.002,10 CNY eingefahren.

Die NIO-Bilanz für Q4 2023 wird am 05.03.2024 erwartet. Die Veröffentlichung der NIO-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 11.03.2025.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass NIO 2023 einen Verlust in Höhe von -10,568 CNY ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NIO-Aktie

Britischer Tesla-Rivale geht der Strom aus: Liste der Pleite-Elektroautobauer wird länger

NASDAQ-Titel Tesla-Aktie: Tesla-Chef Elon Musk zum überbewertetsten CEO gewählt

Konkurrenzkampf zwischen Tesla und BYD: BYD-Manager erwartet "Eliminierung" von Rivalen in zwei bis drei Jahren