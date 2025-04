NIO Aktie News: NIO reagiert am Mittwochnachmittag positiv

So bewegt sich NIO

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von NIO. Das Papier von NIO legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 3,3 Prozent auf 3,88 USD.

Im New York-Handel gewannen die NIO-Papiere um 15:52 Uhr 3,3 Prozent. Bei 3,92 USD markierte die NIO-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 3,85 USD eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 1.170.354 NIO-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 7,64 USD. Dieser Kurs wurde am 01.10.2024 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 97,16 Prozent hinzugewinnen. Am 09.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 3,03 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 21,94 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an NIO-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 CNY.

Am 21.03.2025 legte NIO die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2024 endete, vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,48 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei NIO ein EPS von -0,44 USD in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat NIO im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,84 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2,74 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 2,37 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.06.2025 erfolgen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass NIO einen Verlust von -8,156 CNY je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

