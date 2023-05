NIO Aktie News: NIO am Dienstagmittag mit Verlusten

Aktien in diesem Artikel NIO 8,05 EUR

Die NIO-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 11:51 Uhr um 1,2 Prozent auf 8,04 EUR ab. Das Tagestief markierte die NIO-Aktie bei 7,96 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 8,18 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 34.552 NIO-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.06.2022 bei 23,48 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 192,04 Prozent über dem aktuellen Kurs der NIO-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 02.05.2023 (6,69 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die NIO-Aktie derzeit noch 16,85 Prozent Luft nach unten.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 abgelaufenen Quartal legte NIO am 01.03.2023 vor. NIO vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -3,07 CNY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,07 CNY je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 16.063,50 CNY – ein Plus von 62,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem NIO 9.900,74 CNY erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q1 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 09.06.2023 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der NIO-Ergebnisse für Q1 2024 erwarten Experten am 29.05.2024.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2023 ein Verlust in Höhe von -7,099 CNY je NIO-Aktie in den Büchern stehen.

