NIO Aktie News: NIO am Donnerstagnachmittag im Tiefenrausch

So entwickelt sich NIO

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von NIO. Das Papier von NIO gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 7,3 Prozent auf 4,86 USD abwärts.

Die NIO-Aktie gab im New York-Handel um 15:53 Uhr um 7,3 Prozent auf 4,86 USD nach. Zwischenzeitlich weitete die NIO-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 4,84 USD aus. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 5,13 USD. Zuletzt wechselten 2.741.842 NIO-Aktien den Besitzer.

Am 05.08.2023 markierte das Papier bei 16,17 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 233,06 Prozent könnte die NIO-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 3,61 USD erreichte der Anteilsschein am 23.04.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die NIO-Aktie derzeit noch 25,64 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass NIO-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 CNY rechnen können. Im Vorjahr schüttete NIO 0,000 CNY aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte NIO am 05.03.2024. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,44 CNY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei NIO ein EPS von -0,49 CNY in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,37 Mrd. CNY – ein Plus von 4,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem NIO 2,26 Mrd. CNY erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte NIO am 06.06.2024 präsentieren. Die Vorlage der Q1 2025-Ergebnisse wird von Experten am 05.06.2025 erwartet.

Analysten gehen davon aus, dass NIO 2024 einen Verlust in Höhe von -8,515 CNY je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NIO-Aktie

NIO stellt Tesla Model Y-Rivalen "Onvo" vor - EV-Aktien von US-Zoll-Erhöhung belastet

Morgan Stanley-Analyst begrüßt Teslas Fortschritt in China

BYD-Aktie profitiert: NIO setzt bei neuer EV-Marke wohl auf BYD-Batterien