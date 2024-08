NIO Aktie News: NIO macht am Nachmittag Boden gut

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von NIO zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von NIO legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 1,6 Prozent auf 4,06 USD.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der New York-Sitzung 1,6 Prozent auf 4,06 USD zu. In der Spitze legte die NIO-Aktie bis auf 4,07 USD zu. Bei 4,03 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten NIO-Aktien beläuft sich auf 562.943 Stück.

Bei 11,35 USD erreichte der Titel am 02.09.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der NIO-Aktie liegt somit 64,26 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 3,61 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.04.2024). Das 52-Wochen-Tief könnte die NIO-Aktie mit einem Verlust von 10,97 Prozent wieder erreichen.

NIO-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 CNY belaufen.

Am 06.06.2024 hat NIO die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,36 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,43 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 11,66 Prozent zurück. Hier wurden 1,38 Mrd. USD gegenüber 1,56 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte NIO am 05.09.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können NIO-Anleger Experten zufolge am 04.09.2025 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass NIO einen Verlust von -8,757 CNY je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

