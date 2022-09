NIO Aktie News: NIO verbilligt sich am Nachmittag

Aktien in diesem Artikel NIO 18,98 EUR

Die Aktionäre schickten das Papier von NIO nach unten. In der Stuttgart-Sitzung verlor die Aktie um 04:22 Uhr 3,1 Prozent auf 17,95 EUR. Bei 17,95 EUR markierte die NIO-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 18,46 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 121 NIO-Aktien umgesetzt.

Am 08.11.2021 markierte das Papier bei 38,36 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der NIO-Aktie liegt somit 53,21 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 12.05.2022 gab der Anteilsschein bis auf 11,75 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die NIO-Aktie damit 52,77 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte NIO am 07.09.2022 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,34 CNY. Im Vorjahresquartal waren -0,42 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 10.292,36 CNY – das entspricht einem Zuwachs von 21,83 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 8.448,05 CNY erwirtschaftet worden.

NIO wird die nächste Bilanz für Q3 2022 voraussichtlich am 08.11.2022 vorlegen. Am 26.09.2023 wird NIO schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2023 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass NIO einen Verlust von -4,566 CNY je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

