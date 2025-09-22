DAX23.638 +0,5%ESt505.481 +0,7%Top 10 Crypto15,55 -1,0%Dow46.499 +0,3%Nas22.728 -0,3%Bitcoin95.899 +0,4%Euro1,1790 -0,1%Öl68,04 +2,2%Gold3.780 +0,9%
KI-Fantasie: DAX fester -- Wall Street uneins -- Berkshire Hathaway verkauft BYD-Anteile komplett -- CleanSpark erweitert Kreditlinie bei Coinbase -- D-Wave, Droneshield, NVIDIA, Plug Power im Fokus
Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Nachmittag
Apple und NVIDIA geben Rückenwind: Zuliefereraktien wie TSMC und Foxconn legen kräftig zu
So entwickelt sich NIO

NIO Aktie News: NIO am Nachmittag in Grün

23.09.25 16:10 Uhr
NIO Aktie News: NIO am Nachmittag in Grün

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von NIO. Zuletzt wies die NIO-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 6,95 USD nach oben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
NIO
5,95 EUR 0,10 EUR 1,71%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die NIO-Aktie konnte um 15:53 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 6,95 USD. Den Tageshöchststand markierte die NIO-Aktie bei 6,98 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 6,87 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 1.697.656 NIO-Aktien.

Am 01.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 7,64 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der NIO-Aktie liegt somit 9,03 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 3,03 USD ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die NIO-Aktie 129,75 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 CNY.

Am 02.09.2025 lud NIO zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,32 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das NIO ein Ergebnis je Aktie von -0,35 USD vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2,63 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 9,10 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte NIO einen Umsatz von 2,41 Mrd. USD eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte NIO am 19.11.2025 präsentieren.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass NIO 2025 einen Verlust in Höhe von -7,101 CNY ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NIO-Aktie

In eigener Sache

Übrigens: NIO und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

mehr Analysen