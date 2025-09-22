NIO Aktie News: NIO zeigt sich am Dienstagabend gestärkt

Kurs der NIO

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von NIO. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 1,1 Prozent auf 6,99 USD zu.

Die NIO-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:08 Uhr 1,1 Prozent im Plus bei 6,99 USD. Kurzfristig markierte die NIO-Aktie bei 7,17 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 6,87 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten NIO-Aktien beläuft sich auf 6.142.398 Stück.

Bei 7,64 USD erreichte der Titel am 01.10.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die NIO-Aktie 9,38 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 3,03 USD am 09.04.2025. Mit Abgaben von 56,69 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass NIO-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 CNY rechnen können. Im Vorjahr schüttete NIO 0,000 USD aus.

Am 02.09.2025 lud NIO zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. NIO vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,32 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,35 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 9,10 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2,41 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2,63 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte NIO am 19.11.2025 vorlegen.

Laut Analysten dürfte NIO im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -7,101 CNY einfahren.

