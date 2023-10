NIO Aktie News: NIO am Montagmittag schwächer

So entwickelt sich NIO

Die Aktie von NIO gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Der NIO-Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 4,2 Prozent auf 6,90 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 12:04 Uhr rutschte die NIO-Aktie in der Tradegate-Sitzung um 4,2 Prozent auf 6,90 EUR ab. Die NIO-Aktie gab in der Spitze bis auf 6,90 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 7,20 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 41.746 NIO-Aktien umgesetzt.

Am 04.08.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 14,58 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die NIO-Aktie mit einem Kursplus von 111,30 Prozent wieder erreichen. Am 01.06.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 6,53 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die NIO-Aktie derzeit noch 5,43 Prozent Luft nach unten.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte NIO am 29.08.2023 vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -3,28 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,34 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 14,77 Prozent auf 8.771,70 CNY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 10.292,36 CNY erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.11.2023 erfolgen.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --10,596 CNY je NIO-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NIO-Aktie

BYD-Aktie, Tesla-Aktie, NIO-Aktie & Co: Mit diesen Aktien profitieren Investoren vom Batterie-Boom

NASDAQ-Titel Tesla-Aktie: Chinesische Verkaufszahlen von Tesla gehen im dritten Quartal deutlich zurück

Tesla, Nikola, oder Lucid? Das sind die meist geshorteten E-Auto-Aktien