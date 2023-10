NIO Aktie News: Anleger schicken NIO am Montagnachmittag auf rotes Terrain

NIO im Blick

Die Aktie von NIO gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die NIO-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 1,5 Prozent auf 7,47 USD ab.

Um 15:52 Uhr fiel die NIO-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 1,5 Prozent auf 7,47 USD ab. Die höchsten Verluste verbuchte die NIO-Aktie bis auf 7,31 USD. Bei 7,58 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 1.096.966 NIO-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.08.2023 bei 16,17 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 116,47 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 02.06.2023 bei 7,00 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 6,29 Prozent könnte die NIO-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte NIO am 29.08.2023. Der Verlust je Aktie belief sich auf -3,28 CNY. Im Vorjahresquartal hatten -1,34 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 14,77 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 8.771,70 CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 10.292,36 CNY US-Dollar umgesetzt.

Die NIO-Bilanz für Q3 2023 wird am 07.11.2023 erwartet.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass NIO 2023 einen Verlust in Höhe von -10,596 CNY ausweisen wird.

