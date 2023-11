NIO Aktie News: NIO gewinnt am Donnerstagmittag

NIO im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von NIO. Im Tradegate-Handel gewannen die NIO-Papiere zuletzt 3,0 Prozent.

Die Aktionäre schickten das Papier von NIO nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie um 11:46 Uhr 3,0 Prozent auf 7,04 EUR. Die NIO-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 7,14 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 7,00 EUR. Von der NIO-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 65.310 Stück gehandelt.

Am 04.08.2023 markierte das Papier bei 14,58 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 107,25 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 6,53 EUR ab. Abschläge von 7,25 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

NIO ließ sich am 29.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. NIO vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -3,28 CNY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -2,11 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat NIO in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 32,54 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 8.771,70 CNY im Vergleich zu 13.002,10 CNY im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte NIO am 05.12.2023 präsentieren.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -11,024 CNY je Aktie in den NIO-Büchern.

