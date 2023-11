NIO Aktie News: NIO am Vormittag billiger

Aktienentwicklung

Die Aktie von NIO gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von NIO nach unten. In der AMEX-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 7,45 USD.

Um 22:15 Uhr ging es für die NIO-Aktie nach unten. Im AMEX-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 7,45 USD. Bei 7,37 USD markierte die NIO-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 7,61 USD ging der Anteilsschein in den AMEX-Handel. Zuletzt wurden via AMEX 37.648 NIO-Aktien umgesetzt.

Am 05.08.2023 erreichte der Anteilsschein mit 16,16 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der NIO-Aktie ist somit 116,91 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 02.06.2023 auf bis zu 7,01 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die NIO-Aktie derzeit noch 5,91 Prozent Luft nach unten.

NIO veröffentlichte am 29.08.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -3,28 CNY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -2,11 CNY erwirtschaftet worden. Umsatzseitig standen 8.771,70 CNY in den Büchern – ein Minus von 32,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem NIO 13.002,10 CNY erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.12.2023 erfolgen.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -11,024 CNY je Aktie in den NIO-Büchern.

