NIO Aktie News: NIO am Dienstagmittag mit Einbußen

Der NIO-Aktie ging im Frankfurt-Handel die Puste aus. Um 12:22 Uhr verlor das Papier 1,7 Prozent auf 11,10 EUR. Das bisherige Tagestief markierte NIO-Aktie bei 11,00 EUR. Bei 11,25 EUR startete der Titel in den Frankfurt-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 6.925 NIO-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 24,40 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (24.01.2022). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 54,51 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.10.2022 bei 8,60 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die NIO-Aktie 29,07 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 10.11.2022 legte NIO die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2022 endete, vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -2,11 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das NIO ein Ergebnis je Aktie von -0,36 CNY vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 13.002,10 CNY – ein Plus von 32,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem NIO 9.805,30 CNY erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 23.03.2023 erfolgen.

Analysten erwarten für 2022 einen Verlust in Höhe von -6,603 CNY je NIO-Aktie.

