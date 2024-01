Kursentwicklung

NIO Aktie News: NIO gewinnt am Mittwochnachmittag an Fahrt

24.01.24 16:08 Uhr

Die Aktie von NIO gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die NIO-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 1,1 Prozent im Plus bei 6,28 USD.

Im New York-Handel gewannen die NIO-Papiere um 15:53 Uhr 1,1 Prozent. Kurzfristig markierte die NIO-Aktie bei 6,59 USD ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 6,48 USD. Bisher wurden heute 2.210.110 NIO-Aktien gehandelt. Der Anteilsschein kletterte am 05.08.2023 auf bis zu 16,17 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 157,48 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 5,80 USD. Dieser Wert wurde am 23.01.2024 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die NIO-Aktie 8,28 Prozent über dem 52-Wochen-Tief. NIO veröffentlichte am 05.12.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -2,28 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel waren -2,11 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 19.066,55 CNY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte NIO 13.002,10 CNY umgesetzt. Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 21.03.2024 erwartet. Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem NIO-Verlust in Höhe von -10,800 CNY je Aktie aus. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur NIO-Aktie Elektroautos: BYD und Tesla kämpfen in China um die Marktführerschaft - VW darf den Anschluss nicht verlieren VW-Partner Xpeng sieht neuestes Elektrofahrzeug als "Game Changer" für die Branche NASDAQ-Titel Tesla: Tesla mit erneuten Preissenkungen in China

